"Obrigado a todos pelo carinho e felicitações que vocês me demonstram todos os dias". Che tradotto fa così: "Grazie a tutti per la gentilezza e per gli auguri dimostrati quest'oggi". Douglas Costa compie 30 anni e nonostante il futuro in bilico i suoi festeggiamenti sono in bianco e nero. Così come i commenti. "Auguri fenomeno", è il commento del nuovo compagno di squadra Arthur Melo (i due si conoscevano già per i trascorsi in comune in Nazionale). "Auguri pai tvb" arriva invece da Dubai, dove oggi gioca vive Medhi Benatia. Via dalla Juve come Pjanic, di cui Douglas è stato sempre un grande amico: "Auguri fratello", il messaggio dell'attuale calciatore del Barcellona.