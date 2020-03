Your browser does not support iframes.

Non sarà una vacanza, ma quando abiti in una grande villa con piscina ed hai tanto tempo a disposizione, finisce per diventarlo. Le giornate brasiliane di Douglas Costa continuano a ritmo bailado, proprio come piace nel paese del Carnevale più famoso del mondo. Allenamenti all'aria aperta del grande giardino, ma anche tanto tempo con la bella Nathalia Felix, la compagna. E così, ecco che il tempo passa più velocemente, tra una lezione di doppi passi davanti a casa ed una guerra con i cuscini con la madre, abilmente ripresa da Nathalia, che nel frattempo, in bikini, mostra un fisico decisamente mozzafiato.



