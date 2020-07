Douglas Costa e Paulo Dybala hanno dato spettacolo ieri in allenamento, cimentandosi in una partita di teqball, il gioco che ricorda vagamente il ping-pong, ma con un tavolo curvo e senza palline e racchette: si usa il pallone da calcio e lo si manda da un campo all'altro coi piedi, la testa e tutte le parti del corpo calcisticamente valide. Nelle sue storie di Instagram ieri sera il brasiliano ha postato un video e delle foto (queste ultime le potete vedere qui sotto) di questo duello, per permetterci di gustarci le loro acrobazie.