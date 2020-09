In questi ultimi giorni di mercato la Juve si sta concentrando sul mercato in uscita: da De Sciglio a Douglas Costa, l'obiettivo è quello di sfoltire la rose e alleggerire il monte ingaggi. E proprio per Douglas nei giorni scorsi è arrivata una proposta dal Wolverhampton: il giocatore non ci ha pensato un attimo decidendo di declinare subito l'offerta dalla Premier League. Il brasiliano vuole rimanere a Torino e giocarsi le carte nella nuova Juve di Pirlo, in Italia si trova bene come anche la sua compagna Nathalia Felix, protagonista su Twitter con selfie e e foto sexy per le vie di Torino.



