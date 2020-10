2









Douglas Costa si racconta. Sulle colonne della Bild, sezione Sport, l'ex esterno bianconero parla del suo trasferimento dalla Juve al Bayern Monaco, ufficializzato nell'ultimo giorno dello scorso mercato: "Volevo tornare da tempo al Bayern Monaco, qui sono molto felice. Sono sempre rimasto in contatto con i miei ex compagni: da Manuel Neuer a Jérôme Boateng, da Thomas Müller a Joshua Kimmich".



LE CRITICHE DI HOENESS - "Ha giocato un ruolo importante nel mio primo trasferimento a Monaco. Mi ha portato dall'Ucraina in un top club, si è assicurato che salissi su questo palco. Non lo dimenticherò mai. È logico che allora (nel 2017 dopo il suo addio lo accusò di essere un mercenario ndr) come presidente rappresentasse gli interessi della società. Non ho problemi con quello. So che Hoeness combatte come un leone per il suo Bayern. Penso che la reazione dopo la mia partenza sia comprensibile: il club ha perso un giocatore importante. Agli occhi di Hoeness, il cambiamento in quel momento riguardava solo i soldi. Avrei detto la stessa cosa di me stesso al posto di Hoeness".



SOLDI E JUVE - “Avevo anche altre offerte, ma la Juventus è un top club assoluto che è tra i top d'Europa. Volevo vincere la Champions League lì".



RONALDO O LEWANDOWSKY - "Ho avuto la fortuna e il privilegio di giocare con grandi campioni: Neymar in nazionale, Ronaldo alla Juventus. Ora gioco con Lewandowski, che è il migliore in Europa. Se guardi solo ai numeri, però, Cristiano per tutta la sua carriera sembra essere a un livello superiore".