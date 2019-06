Douglas Costa si lega alla Juve. L'esterno brasiliano ha parlato così del proprio futuro: "Non conosco Sarri personalmente, ma l'ho visto lavorare a Napoli. Ha fatto uno stagione fantastica e credo che faremo grandi cose. Futuro? Ho altri tre anni di contratto con la Juve e sono convinto di restare. Ora è tutto nuovo con il tecnico e resterò qui".



OBIETTIVI - "Ogni anno la Serie A è più difficile, ora con Conte all'Inter e Ancelotti al Napoli sarà più dura. Noi però faremo il massimo per migliorare, soprattutto in Champions League, che è il nostro obiettivo. La Juve deve vincere ogni trofeo che gioca".



RAMSEY - "Nono conosco personalmente nemmeno lui, anche perché seguo più la Serie A che la Premier League, ma se la Juve lo ha preso allora è un grande giocatore. La Juve non compra giocatori di medio livello.