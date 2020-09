1









Non solo l’impellente volontà di abbracciare il prima possibile Edin Dzeko, ma la Juventus lavora anche sugli esterni, dove Douglas Costa è considerato tutt’altro che incedibile nel caso di un’offerta congrua. Stando a quanto riporta Tuttosport, in caso di addio del brasiliano, la dirigenza bianconera ha iscritto nella lista dei successori tre nomi: Federico Chiesa della Fiorentina, Stephan El Shaarawy dello Shanghai Shenhua (che ha aperto al prestito in Italia) e Yannick Ferreira Carrasco dell’Atletico Madrid.