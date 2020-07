Douglas Costa può lasciare Torino. In un mercato pazzo, creativo e fatto di scambi, la Juve può ricevere l'offerta giusta per lasciar andare il brasiliano, un assist offerto a Fabio Paratici e al bilancio bianconero. Ci sta pensando Pep Guardiola, che ha messo nel mirino il suo pupillo dei tempi del Bayern Moanco e vuole sfidare il Paris Saint-Germain in un affare da 40-50 milioni con i bonus. Soldi che la Juventus reinvestirebbe immediatamente nella caccia al numero 9, il dopo Higuain. IL NUOVO CENTRAVANTI - Un sacrificio valido per costruire di nuovo, per far sì che Paratici possa investire nel nuovo centravanti, riporta Tuttosport. Da Jimenez (Wolverhampton) a Arkadiusz Milik (Napoli) e Zapata (Atalanta) le opzioni sono diverse, con Dzeko e Lacazette come suggestioni finali. Rinunciare a Douglas Costa non è certo un affare a cuor leggero, ma il suo rendimento altalenante e i tanti infortuni potrebbero giocare un ruolo decisivo nell'addio, specialmente se dovessero arrivare un'offerta superiori agli oltre 40 milioni spesi per prelevarlo dal Bayern. Soldi e plusvalenza, così può lasciare davvero.