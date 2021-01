Il prestito di Douglas Costa al Bayern Monaco è stato il semaforo verde per l'arrivo di Federico Chiesa in bianconero, dopo un anno di contatti e trattative. Dopo soli sei mesi però l'avventura del brasiliano in Germania potrebbe essere già terminata: a riportarlo è il Telegraph, secondo il quale in Inghilterra ci sarebbe il Wolverhampton interessato al giocatore, e vorrebbe prenderlo già in questa sessione di mercato. Per farlo, servirà l'ok della Juve ma anche del Bayern Monaco, che ha il diritto di opporsi al trasferimento.