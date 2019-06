Chi ruoterà attorno a Cristiano Ronaldo nella Juve che verrà? Molto dell’attacco bianconero nella stagione 2019-20 dipenderà dal nome del prossimo allenatore, ma dalla Continassa filtra già qualche indizio. Come scrive Il Corriere dello Sport, uno di quelli in uscita è Douglas Costa: per il brasiliano l’addio è praticamente certo dopo una stagione a dir poco deludente. Nel frattempo, è sempre in piedi con la Roma l’ipotesi di scambio tra Perin (che ha già manifestato il desiderio di cambiare aria) ed El Shaarawy: il Faraone potrebbe rappresentare un innesto a sorpresa per la corsia offensiva dei campioni d’Italia.