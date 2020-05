1









C'è la fila per Douglas Costa. L'esterno brasiliano piace a tanti top club europei e nella prossima finestra di mercato potrebbe esserci l'addio alla Juve. Secondo quanto riporta Tuttosport l'ultimo club ad iscriversi alla corsa per "Flash" è l'Atletico Madrid di Diego Simeone che cerca un rimpiazzo per Lemar, ex obiettivo della Juventus che in Spagna non ha per niente brillato. Il Cholo ha messo gli occhi su Douglas ma, appunto, non è l'unico. FATTORE ALLEGRI - L'ex stella del Bayern Monaco piace molto anche al Manchester United e al PSG. Il tecnico dei francesi Tuchel in particolar modo stravede per il calciatore della Juve. Anche in questo caso però i piani possono modificarsi velocemente perché nella prossima stagione può cambiare la guida del club transalpino che sta pensando a Max Allegri che al contrario del collega tedesco non considera Douglas Costa una priorità.