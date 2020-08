1









L’interesse del Manchester United è concreto per Douglas Costa. Le difficoltà ad arrivare a Jadon Sancho – per il quale il Borussia Dortmund chiede oltre 100 milioni di euro – hanno portato la dirigenza dei Red Devils a virare su altri obiettivi di mercato, tra cui l’esterno brasiliano della Juventus. Come riporta la stampa inglese, il club bianconero avrebbe sparato alto sul cartellino del proprio giocatore: non 40 milioni, bensì 60 la richiesta, il doppio rispetto a quanto lo United si vorrebbe spingere.