Come in campo, pure sui social non si ferma. Douglas Costa continua a "far discutere", nel bene e nel male. Ma soprattutto nelle risposte che dà ai commenti - sempre inopportuni - di una frangia di tifosi che proprio non riesce a farlo stare tranquillo. L'ultimo, piccolo, screzio è arrivato ieri sera, con il brasiliano intento a festeggiare il compleanno della sua Nathalia che nei giorni scorsi l'ha raggiunto nella casa torinese dell'esterno. Una festicciola in famiglia, con rispetto di distanziamenti e soprattutto del momento che sta vivendo il giocatore, mai così continuo nella sua avventura bianconera. Insomma, non si è esagerato. BOTTA&RISPOSTA - "Pensa a giocare e poi pensa alla tua fidanzata", ha scritto un tifoso sotto l'ultimo post del calciatore. "Ma non si può fare tutt'e due?", la risposta di Douglas. Col sorriso sui denti, ma non esattamente felice dell'ennesima intromissione social di qualche supporter.