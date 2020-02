di Lorenzo Bettoni

Douglas Costa si ritrova nuovamente ai box. Il brasiliano si è già fermato tre volte in questa stagione saltando ben 17 partite per infortunio, praticamente metà delle 34 giocate fino ad oggi dalla Juve. Quando c'è stato ha quasi sempre fatto la differenza. Di certo l'ha fatta vedere a livello di velocità, dribbling, qualità degli assist. Non a caso è uno dei preferiti di Maurizio Sarri che con lo staff medico ha fatto di tutto per preservare i suoi fragili muscoli ma con il Verona Douglas si è fermato di nuovo e il tecnico bianconero spera di riaverlo a disposizione per la partita contro l'Inter il primo marzo.



OUT - Douglas è quasi sempre ai box. Tutto il contrario rispetto alla sua prima stagione in bianconero. Arrivò in prestito per sei milioni con diritto di riscatto fissato a 40 al termine della stagione. Riscatto che la Juve esercitò senza pensarci due volte. Non poteva fare altro dopo 47 presenze, sei gol e 13 assist. Era da anni che a Torino non si vedeva un esterno con la sua qualità e la sua capacità di saltare l'uomo. Nel 2018/19 la caduta: 25 presenze ed un solo gol. Fermato da problemi fisici ma anche disciplinari. Quest'anno le partite in cui è sceso in campo sono 17, i gol all'attivo due e gli assist 5. In pratica, in oltre una stagione e mezza, non ha eguagliato il numero di partite che mise assieme nella sua prima stagione alla Juve e alla Continassa sono iniziati i ragionamenti sul futuro.



COSA SUCCEDE - Contratto in scadenza nel giugno del 2022. Già la scorsa estate la Juve aveva paventato all'agente del calciatore la possibilità di cederlo ma dopo l'addio di Max Allegri Douglas voleva un'altra occasione in bianconero. E' stato accontentato e all'inizio sembrava che la decisione fosse davvero quella giusta. Poi però Douglas c'è ricascato, non solo per responsabilità sue ma soprattutto per le costanti ricadute che un fisico fragile come il suo ha. Al termine della stagione la Juve traccerà una linea, l'addio non è da escludere perché alla lunga il brasiliano non ha dimostrato affidabilità. Il suo impatto a bilancio a giugno 2019 è di circa 32 milioni di euro. Ci vorrà una cessione ad una cifra superiore per mettere a bilancio una plusvalenza anche se i giochi non sono ancora fatti. Douglas ha a disposizione ancora tre mesi per convincere la Juve che in bianconero può dare ancora molto. Ce la farà?



@lorebetto