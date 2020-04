era uno dei tre giocatori nominati da Maurizio Sarri intorno al quale costruire la nuova Juve (Ronaldo e Dybala gli altri). Il brasiliano veniva da una stagione e piena di infortuni, che neanche quest'anno è riuscito a mettersi alle spalle. L'andamento della stagione di Douglas non ha rispettato le previsioni dell'allenatore,. Finché non ci sarà una data ufficiale nella quale si potrà riprendere a lavorare, la Juve non farà rientrare i giocatori all'estero e così anche Douglas si potrà godere gli ultimi giorni di relax prima del tour de force. Il giocatore scalpita per tornare in campo e attende comunicazioni dalla società.- Il calvario di Douglas è iniziato a settembre contro la Fiorentina:. Insomma, quando sta bene Douglas è un fulmine: se mette il turbo non lo fermano mai, con i suoi strappi infiamma le partite ed è in grado di spaccarle da un momento all'altro. Parte da destra e si accentra, spesso costringe gli avversari al raddoppio liberando qualche compagno dalla marcatura. Per questo Maurizio Sarri continua a credere in lui e lo vuole al 100% per la ripresa del campionato.- Douglas sa che ha un'opportunità importante e non vuole fallire. Sul suo profilo social ha postato le giornate in Brasile insieme alla fidanzata Nathalia Felix, tra allenamenti in spiaggia e le sfide con Nathalia sul go-kart ( QUI il video). "Non vedo l'ora di tornare" ha scritto qualche giorno fa, in pochi mesi si gioca la conferma in bianconero.(se i francesi dovessero riscattarlo dall'Inter). Tutto dipende da lui: Douglas Costa vuole convincere la Juve, questi sono i mesi decisivi.