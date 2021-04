Al termine della stagione, la dirigenza della Juventus dovrà risolvere il futuro dei giocatori attualmente in prestito e che faranno ritorno alla base. Tra questi, c’è anche Douglas Costa, per il quale il Bayern Monaco non intavolerà alcuna trattativa per un potenziale riscatto. Il futuro, però, come riporta Calciomercato.com, è segnato ed è lontano dalla Continassa. L’esterno brasiliano non rientra più nel progetto tecnico del nuovo ciclo bianconero e all’orizzonte si delineano tre possibilità: l’MLS, il Gremio e il Tigres.