Poteva andare meglio. E poteva anche andare peggio. Douglas Costa si è fermato: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi per il suo completo recupero sono di circa 15 -20 giorni. "Ciao Ragazzi! So che tutti voi credete e contate su di me! Voglio solo farvi sapere che tornerò con la stessa ambizione di sempre", ha scritto il brasiliano su Instagram. E sembra quasi un avvertimento all'Inter: contro i nerazzurri, la Juve giocherà infatti il primo marzo. Data che vedrà pure il rientro di Douglas.