Il futuro di Douglas Costa è in bilico. Lui vorrebbe rimanere in bianconero per rilanciarsi sotto l’ala di Andrea Pirlo, ma il club la pensa diversamente: a fronte di un’offerta congrua, il brasiliano può partire. Le ricche proposte provenienti da Cina ed Emirati Arabi non gli interessano, se deve lasciare la Juve vuole farlo per rimanere nel calcio che conta e competere per vincere trofei nazionali e Champions League. In questo senso è stato offerto prima al Manchester United poi all’Atletico Madrid, ma i Red Devils hanno voltato le spalle alla richiesta di 50/60 milioni di euro, mentre i Colchoneros hanno bloccato sul nascere un possibile scambio con Alvaro Morata. Futuro in bilico per Douglas Costa, tra Juve e mercato.