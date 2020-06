La barriera che divide simulazione e realtà è sempre più sottile. Lo sa bene Douglas Costa, uno dei più grandi appassionati di Call Of Duty. Tra i giocatori della Juve organizzano appuntamenti online per ritrovarsi tutti davanti a uno schermo e passare un po' di tempo giocando a questo sparatutto. Spesso, Douglas ci gioca anche in diretta su Twitch, dove ieri, durante una fase del gioco, ha fatto il paragone tra campo e COD: "Ragaaa non andiamo sempre lì a cazzo di caneeee. Questa frase ce la dice sempre anche Sarri quando andiamo a pressare".