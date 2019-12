Douglas Costa è tornato in campo. Nonostante il forte freddo di Torino, Sarri ha lanciato il brasiliano nell'ultima parte della gara con l'Udinese. L'esterno si è piazzato al fianco di Bernardeschi, alle spalle di Ronaldo. Non giocava dal 23 novembre, dalla partita vinta a Bergamo per 3-1. Una doppia buona notizia per Sarri, che ritrova la vetta della classifica in attesa che l'Inter giochi contro la Fiorentina. Da qui in avanti, Sampdoria e Supercoppa con la Lazio, il tecnico toscano lo avrà assolutamente a disposizione. E conta di averlo soprattutto al top della forma.