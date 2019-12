Douglas Costa non metteva piede in campo dal 6 novembre scorso, quando in Champions League contro la Lokomotiv Mosca ha deciso il passaggio del turno dei bianconeri oltre i gironi. Il brasiliano torna a giocare in questo mercoledì sera, nell'anticipo tra Sampdoria e Juventus. Un'ottima notizia per i bianconeri, in particolare in vista della partita di Supercoppa Italiana contro la Lazio. Douglas Costa, per altro, viene schierato da Maurizio Sarri con una scelta insolita, da secondo trequartista con Aaron Ramsey, alle spalle del solo Cristiano Ronaldo.