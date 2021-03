Pronto a tornare, ma non per restare. Douglas Costa rientrerà a Torino a fine anno e non sarà il solo. Con lui anche Rugani, De Sciglio, Pellegrini, Perin e così via. Giocatori che possono diventare contropartite nei prossimi affari, nell'ennesima estate creativa sul mercato. Così Douglas Costa potrebbe essere la carta per arrivare a Houssem Aouar. Il brasiliano è uno dei prestiti di lusso destinati a rientrare alla base e pronto ad essere girato in un nuovo club, a un anno dalla scadenza del suo contratto. Lo riporta Tuttosport.