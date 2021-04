Dalla Germania fanno sapere che il Bayern Monaco non ha intenzione di riscattare Douglas Costa: il brasiliano non ha convinto fino in fondo e a fine stagione dovrebbe rientrare alla Juve per fine prestito. Difficile però che rimanga in bianconero, su di lui è sempre vivo l'interesse del Wolverhampton che l'aveva già cercato nelle ultime sessioni di mercato, ma sono vive le piste che potrebbero portarlo in Cina o in Arabia Saudita.