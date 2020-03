1









Anche i calciatori della Juventus saranno chiamati con grande probabilità a tagliarsi lo stipendio per venire incontro alle società durante l'emergenza coronavirus che sta colpendo l'Italia in questi mesi. Douglas Costa ne ha parlato durante un live con il canale YouTube De Sola:"In Italia questo è già stato discusso e sapevamo che, se le cose fossero peggiorate, avremmo potuto avere un ‘meno’ nel nostro stipendio. Dobbiamo essere uniti con il club perché la società non è responsabile. Nessuno sapeva che sarebbe accaduto tutto questo".