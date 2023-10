ha detto addio ai Los Angeles Galaxy e al momento è svincolato. Il brasiliano è alla ricerca di una nuova squadra e sembra già vicinissimo ad un trasferimento in Saudi League. Come riporta Tuttosport, nelle prossime settimane sarà in Arabia Saudita per valutare le varie proposte e sembra intenzionato a provare l'esperienza nel massimo campionato arabo. Ma qualche tifoso della Juventus lo vorrebbe di ritorno a Torino. E si sono scatenati su Twitter. Qualità, dribbling, talento e un po' di nostalgia di quell'essere magico che gli appartiene, nonostante i tantissimi infortuni patiti nel periodo bianconero. C'è chi lo chiama a gran voce...Eccoli nella nostra gallery.