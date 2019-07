Douglas Costa non è volato in Cina assieme ai suoi compagni di squadra. Il brasiliano si trova alla Continassa dove deve ancora recuperare da un infortunio. Assieme a lui ci sono gli altri acciaccati: da Khedira a Ramsey, ma dopo la tournée, quando il gruppo di bianconeri sarà rientrato dalla Cina, Douglas tornerà a correre assieme a loro. A svelarlo è lo stesso esterno brasiliano che ha risposto alla domanda di un tifoso in una stories Instagram: "Quando torno ad allenarmi con i compagni? Dopo la tournée". I tifosi della Juve non vedono l'ora. Dopo una stagione da dimenticare, vogliono rivedere il vero Douglas Costa.