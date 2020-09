1









“Hard Work”. Lavoro duro, è così che Douglas Costa vuole tornare protagonista agli ordini di Andrea Pirlo. Oggi è stato brillante nella partitella contro la Juventus Under 23, lo dovrà essere anche durante la stagione. Perché adesso la concorrenza ha un nome in più, si chiama Dejan Kulusevski su cui il club ha puntato 44 milioni di euro compresi bonus. Il brasiliano dovrà lavorare duro, condurre una preparazione mirata e studiata a tavolino per evitare i guai fisici che ne hanno condizionato la sua avventura alla Juve. Perchè se sta bene, è un’arma letale in piena regola.