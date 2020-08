1









Troppo discontinuo Douglas Costa, per rimanere alla Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport il motivo per il quale i bianconeri stanno cercando di vendere il brasiliano è legato alla sua condizione fisica: pagato 45 milioni di euro, non è riuscito a trovare continuità e si è ritrovato spesso in infermeria. Ora l'obiettivo è quello di non abbassare troppo il suo valore rispetto alla cifra spesa per prenderlo, i timidi sondaggi del Manchester United dell'estate scorsa devono diventare concreta.