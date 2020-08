1









Tra i giocatori sul mercato c’è anche Douglas Costa. Ovviamente non c’è la necessità di cederlo, il brasiliano rappresenta un patrimonio non comune che qualsiasi squadra vorrebbe disporre, ma la sua tenuta fisica minata dagli infortuni sta portando la Juventus a valutare eventuali offerte. Recentemente è stato sondato il Manchester United per un possibile apprezzamento, ma in generale, chiunque approcci Douglas Costa sa che in bianconero guadagna 6 milioni di euro all’anno.