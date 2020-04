L'esterno brasiliano della Juventusè in questo periodo di quarantena forzata a causa dell'emergenza Coronavirus, molto attivo sui social. Proprio oggi, il bianconero, si è reso protagonista di un bellissimo gesto. Lui e la fidanzata infatti, hanno portato la spesa alle persone in difficoltà​. Non dimentica mai, però, di allenarsi il numero 11 della Juventus e lo fa vedere con un post su Instagram.