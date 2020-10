Prima chance da titolare per Douglas Costa. Nonostante la sosta nazionali, il brasiliano è sceso in campo con il Bayern Monaco nella partita di Coppa di Germania contro il Dueren, scelto da Flick come rivelazione dell'attacco. Lo stesso allenatore a fine partita ha dichiarato: "Sono già soddisfatto, si sono viste buone cose. Douglas Costa non è ancora al 100%, ma quando ha la palla crea pericoli".