E' sempre tra i più attivi su Instagram, Douglas Costa non perde occasione per raccontare la sua vita privata, con video, foto e live, come quello che l'esterno bianconero ha fatto assieme al cantante brasiliano Tohi: "Cosa faccio? Sono a casa con la mia famiglia in Brasile. Trascorro del tempo insieme ai miei cari. Ripresa del campionato? Non so, spero tra un mese. Anche perché non so più cosa fare a casa. Se mi alleno a casa? Si, tutti i giorni". Nelle ultime ore il brasiliano ha condiviso molti video dalla sua casa in Brasile, si è anche iscritto a Tik Tok dove ha già raggiunto quota 100 mila follower.