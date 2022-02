L'ultima sessione di mercato ha portato si dei volti nuovi dalle parti della Continassa, ma anche visto partire diversi giocatori da Torino, come Ramsey, Bentancur o Dejan Kulusevski. A questi però, si va ad aggiungere in queste ore anche il brasiliano Douglas Costa che, resta in prestito altri 6 mesi al Gremio per poi aggregarsi ai Los Angeles. Il club che milita nella MLS ha infatti annunciato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano che, resterà nel club statunitense fino al termine del 2023. L'ex Juve intanto si dichiara entusiasta attraverso un post condiviso sul suo account Instagram che, riportiamo qui di seguito: 'Andiamo insieme per questa nuova sfida. Sono molto emozionato'.