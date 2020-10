1









"Ciao bianconeri.... è stato un piacere indossare questa maglia !!! e solo chi l'ha indossato sa di cosa parlo .... in bocca al lupo per questa stagione e un abbraccio. Vostro flash". Così Douglas Costa ha salutato i tifosi bianconeri sul proprio profilo Twitter. Un messaggio postato pochi minuti fa, un arrivederci visto il suo passaggio in prestito al Bayern Monaco per questa stagione.



E su Instagram ha aggiunto: "Grazie mille Juventus. È stato un piacere. #finoallafine".