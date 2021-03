Douglas Costa è stato mandato dalla Juventus in prestito al Bayern Monaco alla fine dell'ultimo mercato estivo, a inizio ottobre, per far spazio nel bilancio all'ingaggio di Federico Chiesa. L'ala brasiliana sta vivendo un'annata tra luci e ombre nella squadra tedesca, vittima dei suoi atavici problemi fisici. Oggi intanto si è prodotto in un siparietto social che sa tanto di Juve: