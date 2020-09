1









Foto e didascalia non sembrano lasciare dubbi. Anche se i diretti interessati per ora non hanno fornito ulteriori dettagli, sembra proprio che Douglas Costa e Nathalia Felix abbiano deciso di convolare a nozze. La modella brasiliana infatti poco prima di mezzanotte ha postato su Instagram un'immagine significativa in cui, visibilmente emozionata, porge la mano al calciatore della Juve sfoggiando un anello ben in vista. Il tutto accompagnato dalla didascalia "13.09.2020, YES I DO", il più classico "Sì, lo voglio" in italiano. Probabile dunque che Douglas Costa, dopo aver disputato ieri mattina l’amichevole contro il Novara e aver portato la sua bella a cena in un noto ristorante gourmet appena fuori Torino, per festeggiare il primo anno di fidanzamento, le abbia fatto la fatidica proposta.



