Uno spettacolo in campo e fuori. Douglas Costa si sta godendo la sua Juventus in attesa di rientrare a pieno regime. Nei prossimi giorni sosterrà nuovi esami per capire quanto manca al suo ritorno in campo.Assieme a lui la nuova fidanzata Nathalia Felix e un amico inseparabile. Il brasiliano ha pubblicato nelle sue stories un video della sostituzione di Dybala e l'ingresso in campo di Higuain.