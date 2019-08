, come sempre attivissimo su Instagram, non ha aspettato un secondo a postare tramite una story il suo programma per la domenica libera concessagli da Maurizio Sarri, dopo la Triestina. Il brasiliano si sta rilassando in terrazza,e la carne pronta ad essere servita: un giorno di pausa e relax per recuperare in vista della gara di Parma del prossimo 24 agosto.