dopo la sosta, già contro il Bologna. Il brasiliano, dopo un ottimo inizio di stagione, si è fermato per un problema muscolare contro la Fiorentina, ma anche oggi, sebbene i bianconeri siano stati convocati soltanto per giovedì da Maurizio Sarri, è al Training Center della Continassa per lavorare sulla propria condizione fisica. Ecco la foto che lo dimostra, pubblicata da Douglas Costa nelle proprie Instagram Stories: