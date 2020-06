Prima in campo, poi tra i fornelli.non si ferma: dopo essersi dilettato con le dirette streaming su Twitch, abbandona per un secondo il joystick per inforcare gli utensili da cucina. L'ultima idea?Contorno,, proverà a insegnare la cucina italiana a Douglas,Saranno piccole ricette, facili e per questo agilmente replicabili: l'obiettivo è quello di dare nuove idee ai followers di Patrick e di Costa, aiutarli a mangiare bene, sano e soprattutto conDivertendoci tra un piatto e l'altro.