Douglas Costa sa come trascorrere la quarantena. 121 persone che circolano nell’ambiente bianconero sono state messe in isolamento in seguito alla positività al coronavirus di Daniele Rugani. Ognuno sta sperimentando passatempi diversi, come l’esterno brasiliano. Non siamo sulle spiagge di Rio de Janeiro, ma siamo sul suo attico, con super vista sulla città. ‘1v1’ contro il suo cane (che ha anche un profilo social), che Douglas Costa ha deciso di umiliare a colpi di sombrero. Il tutto testimoniato attraverso una serie di simpatiche storie su Instagram. Il brasiliano non smette di allenarsi, il suo fido compagno lo aiuterà.