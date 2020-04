Douglas Costa si trova in BrasileL'esterno della Juventus è rientrato in patria dopo la negatività al tampone e tornerà a Torino solo nei prossimi giorni, quando sarà chiaro il programma per la ripresa degli allenamenti alla Continassa. Intanto il bianconero ammazza il tempo proprio assieme alla sua fidanzata. In uno dei video postati dalla Felix si vede il brasiliano che addirittura si veste da donna!Ecco il video che sta facendo il giro del web: