Sarri e l'HDR, il tridente pesante? No, Douglas Costa ha le idee chiare, il suo tridente è un altro, più leggero e veloce. Ne ha parlato in un'intervista a Dazn, spiegando: "All'inizio è stato difficile. In Italia il gioco è diverso, è un calcio molto tattico. Sono totalmente concentrato sull'imparare da Cristiano Ronaldo, abbiamo in squadra uno dei calciatori più forti al mondo. Se io, lui e Dybala siamo al 100% possiamo puntare a un livello molto alto". Maurizio Sarri lo ascolterà? Intanto, il brasiliano manda un segnale, nell'attesa di vederlo sempre più in condizioni in campo.