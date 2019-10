Danilo accelera e potrebbe esserci, anche da titolare, contro il Bologna nella serata di sabato. Mattiamartedì all'Allianz Stadium. Ve lo abbiamo anticipato, in esclusiva, su ilBiancoNero.com . Ecco il riassunto degli infortunati da un comunicato sul sito ufficiale del club bianconero: "Dopo i primi rientri di ieri, oggi pomeriggio sono tornati al JTC gli altri bianconeri impegnati negli scorsi giorni con le rispettive nazionali, eccezion fatta per Rodrigo Bentancur (il cui rientro è previsto domani) e Miralem Pjanic (che ha usufruito di un giorno di permesso in più). Oltre a loro, si sono aggiunti al gruppo Danilo, Mattia Perin, e Aaron Ramsey (seduta parziale con il gruppo per lui). Douglas Costa e De Sciglio hanno invece continuato il proprio lavoro personalizzato".