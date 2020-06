3









Neanche il tempo per mettersi in mostra per Douglas Costa, che nella trasferta di ieri della Juventus a Bologna è entrato negli ultimi 10' di partita al posto di un super Dybala quando il risultato era già al sicuro sul 2-0 grazie al rigore di Ronaldo e a una magia proprio di Paulo. Ordinaria amministrazione per il brasiliano, inserito per gestire il vantaggio e al quale Sarri non chiedeva nulla di particolare. Pochi minuti dopo la partita, però, sul cellulare di Douglas arriva una notifica da Twitter: "Fatte n'altro tik tok, stai sotto a un treno" gli scrive un tifoso su Twitter. Insulto gratuito, al quale l'esterno della Juve risponde per le rime senza tirarsi indietro: "Figlio di puttana, vai a farti fottere - gli scrive in portoghese - te e tua sorella". Forte, chiaro e deciso. Un siparietto che andato avanti con la contro risposta del tifoso: "Segnalo immediatamente alla Juve un atteggiamento da condannare assolutamente e non da Juve quello di mandare a fare in c**o i propri tifosi. OUT". Nella gallery qui sotto il botta e risposta di Douglas Costa con il tifoso