"Io sono un giocatore molto offensivo e Sarri è un allenatore molto offensivo: per tutti gli attaccanti questo è uno stimolo in più, non solo per me ma anche per Higuain e Dybala, perché stare vicini alla porta ti aiuta a dare il meglio. È un allenatore molto intenso, che ci spinge a pressare molto alti perché ha uno stile diverso da quello al quale eravamo abituati. Le cose stanno cambiando un po’ rispetto ad Allegri, con cui si partiva tutti un po’ più indietro. In generale, credo che stia cambiando la faccia della Juventus", parole al miele quelle di Douglas Costa, pronunciate sulle pagine de La Repubblica in edicola oggi.