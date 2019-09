Libri e corsa, corpo e mente. Ecco la formula che ha trovato Douglas Costa per riprendersi la Juventus, dopo una stagione in chiaroscuro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Sarri dovrebbe affidarsi nuovamente al brasiliano per la gara di Firenze, allungando a tre le gare consecutivamente in campo dal 1'. Il ritorno di Bernardeschi dalla Nazionale, ma anche la propensione al lavoro di Costa (e alla cultura, su Instagram ha chiesto consigli alla lettura) sono stati elementi fondamentali per quella che dovrebbe essere la scelta del tecnico toscano.