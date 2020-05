Douglas Costa si è raccontato a The Players Tribune, con alcune anticipazioni delle dichiarazioni integrali che usciranno poi domani. Eccone un passaggio: "Ogni volta che mi faccio male mi chiedo: 'Cosa ho fatto di sbagliato?. Mi chiedo perché non riesco a giocare con continuità. E' una cosa che mi fa male. Quindi ho chiesto ogni tipo di aiuto. Non so se hai sentito parlare del mental coach. Non è uno psicologo, ma che ti mostra come fatti dell'infanzia possano ancora condizionarti oggi".