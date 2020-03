1









Nel corso di una diretta dal proprio profilo Instagram, Douglas Costa ha risposto alle domande di alcuni tifosi brasiliani, dal suo ritiro proprio nel paese natale, dov'è rientrato pochi giorni fa. Scoperto l'esito del tampone, Douglas è quindi decollato, pronto a riabbracciare la figlia, come ha rivelato egli stesso rispondendo alle domande dei suoi fan. Tra le tante, inoltre, c'è anche quella di un tifoso italiano che chiede al brasiliano quando rientrerà in Italia. Alla domanda, Douglas ha risposto: "Rientro in Italia il 3 aprile". Al momento, è quella la data prevista per la fine delle misure restrittive per il coronavirus, ma è possibile che vengano prorogate. In tal caso, anche il rientro di Douglas potrebbe slittare.