Douglas Costa ha parlato a Esporte Interativo, raccontando il suo momento in questa situazione di emergenza coronavirus, ma anche su come possa andare a concludersi il campionato interrotto. Ecco le sue parole, colme di incertezza come per tutti: "Come finirà la stagione? Non so se continuerà. È possibile che venga assegnato lo scudetto alla prima in classifica, oppure che sarà possibile terminare il campionato".